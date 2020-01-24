Sağlık Bakanı Koca: 36 saat gözlem altında tutulan Çinli turist ülkesine gönderildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yeni koronavirüs taşıdığı şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistin genel durumunun iyi olduğunu, bu sabah kendi isteğiyle ülkesine gönderildiğini açıkladı. Koca havalimanlarında şu ana kadar şüpheli bir vakaya rastlanmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs taşıdığı şüphesiyle 36 saat gözlem altında tutulan Çinli turistin bu sabah kendi istediği üzerine özel bir ambulans ve sağlık ekibiyle birlikte ülkesine gönderildiğini açıkladı. Hastanın sözkonusu virüsü taşıyıp taşımadığına ilişkin tetkikin halen devam ettiğini söyleyen Koca sonucun Dünya Sağlık Örgütü'ne gönderildikten sonra açıklanacağını belirtti.

Bakan Koca, ülkesine gönderilen Çinli turistle korunmasız yakın temasta olan 112 personeli, hastanedeki personel, şoför ve tur operatörü ile tercüman üzerinde de taramaların yapılmakta olduğunu ve takip edilen kişi sayısının 15-20 arasında olduğunu söyledi.

Koca'nın açıklamaları şöyle:

- "Hastalıkla ilgili gelişmeleri ve yayılımını uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede tanı, önlem, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber hazırlayarak bugün yayımladık."

- "Çin'den gelen yolcuların termal kameralarla taramasına başladık. Şu ana kadar havalimanındaki taramalarda şüpheli vakaya rastlamadık. Sıradan bir gripte de benzer bulgular olabilir."

- "Çarşamba gecesi Büyükçekmece'de hastaneye başvuran Çin uyruklu kişi Vuhan'dan geldiği öğrenilince izole edildi. Bu konuda bilgi kirliliği var. Çift olduğu söylendi, domuz gribi olduğu söylendi. Kadın hasta Süreyya Paşa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı. Kadının Çin'den beraber geldiği yolcuların hiçbirinde bulguya rastlanmadı. Diğer yolcular döndü, bu yolcu ise 36 saat gözlem altında tutuldu. Klinik bulgularında herhangi bir bozulma gözlenmedi. Şüpheli vaka olarak gördüğümüz hasta ülkesine dönme talebi üzerine Çin'e özel ambulans ve sağlık personelimizle gönderdik. Şüpheli vaka her ne kadar ülkesine dönmüş olsa da temasta olduğu kişileri taramadan geçiriyoruz. En ufak bir şüpheye mahal vermek istemiyoruz."

- "Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektirecek bir durum yok. Enfeksiyon belirtileri arasında ateş, öksürük, nefes darlığı, solunum güçlüğü olabiliyor. İleri durumlarda zaatürre ve böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bulaşma hızının diğer hastalıklara göre oldukça düşük olduğunu açıkladı. Dış ortama dayanıklılığı düşük."

GÖZ İLACINDAN GÖRME YETİSİNİ YİTİREN HASTALAR

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çok sayıda hastanın göz tedavisinde kullanılan ilaç nedeni ile görme kaybı yaşamasıyla ilgili soruya ise Koca şöyle yanıt verdi:

- "Göz hastalıklarıyla ilgili bir üniversite hastanemizde yapılan işlem sonrası yaşanan hasta grubu. Bu zamana kadar aynı ortamda, aynı kişilere aynı ilacın uygulandığı halde bir sorun olmadığını biliyoruz. Bilimsel heyet oluşturduk, incelemelere başladı. Bizim şu an yapmamız gereken özellikle bu noktada sorunlu olan hastalara yapılması gereken müdahaleyi erken dönemde uygun merkezlerimizde planlamak. İncelemeyi bu arada hızla başlatıyoruz. Bu ilaç şu an Türkiye'nin bütün merkezlerinde uygulanıyor."