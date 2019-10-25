Saadet Partili iki kişiyi öldüren AKP'lileri Metin Feyzioğlu savunacak

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde oy verme işlemi sırasında Saadet Partili 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan sanıkların avukatlığını TBB Başkanı Metin Feyzioğlu üstlendi.

31 Mart'ta Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi Bölünmez İlkokulu'nda oy verme işlemleri sırasında Saadet Partili müşahitler İlyas ve Hasan Aktaş'ın öldürüldüğü, Ali Aktaş'ın ise yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan sanıklar Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde bir kez daha mahkeme karşısına çıktı.

Duruşma avukatların savunmalarını yapmalarının ardından 25 Kasım tarihine ertelendi.

Yeni Akit'in haberine göre, sanıklar duruşmaya Kahramanmaraş Elbistan Cezaevinden SEBGİS yöntemi ile katıldı.

Sanıkların avukatlığını TBB Başkanı Metin Feyzioğlu üstlendi.