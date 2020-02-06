Pilotlara taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen'deki kaza nedeniyle iki pilot hakkında birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmalarına neden oldukları gerekçesiyle taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan soruşturma başlattı.

soL - Haber merkezi