Pilotlara taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen'deki kaza nedeniyle iki pilot hakkında birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmalarına neden oldukları gerekçesiyle taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan soruşturma başlattı.
soL - Haber merkezi
Perşembe, 06 Şubat 2020 15:25
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iki pilot hakkında birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmalarına neden oldukları gerekçesiyle taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan soruşturma başlattı.
Kule ve meydan görevlileri de adliyeye sevk edileceği belirtildi.