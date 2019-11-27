Öcalan'ın mektubunu açıklayan akademisyen görevden alındı

23 Haziran seçiminden önce İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'ın mektubunu açıklayan Doç. Dr. Ali Kemal Özcan'ın Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanlığı görevinden alındığı öğrenildi.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminden 2 gün önce İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'ın mektubunu açıklayan Doç. Dr. Ali Kemal Özcan görevinden alındı.

T24'ten Candan Yıldız'ın haberine göre, Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanlığı görevinden alınan Özcan, kararın "idari bir karar" olduğunu söyledi.

Bölüm başkanlığı görevinden alınmasının İmralı süreciyle ilgisi olmadığını belirten Özcan, mazeret izninden bir gün önce görev yerini terk ettiği gerekçesiyle görevden alındığını söyledi.

Özcan, "Cuma günü mazeret iznim vardı. Ankara'ya gidecektim. Perşembe günü 17.55 uçağına binmek üzere Elazığ'a gittim. Dekanlık 'Soruşturmanın selameti için görevden alındığımı bildirdi'. Öcalan'la görüşmek için ısrarlı başvurularımı yapıyorum. Henüz bir görüşme olmadı. Devlet işleyişi içinde onay çıkmasını bekliyorum" dedi.

2010 yılından bu yana Sosyoloji Bölüm Başkanlığı görevini sürdürdüğünü söyleyen Doç.Dr. Kemal Özcan, derslerine ise devam ettiğini söyledi.