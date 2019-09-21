MHP’lilere silah kaçakçılığı operasyonu: 4 kişi tutuklandı, il başkanı istifa etti

Antalya'da MHP'lilere yönelik silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nin (KOM) ‘Silah Kaçakçılığı ve Ticaretine Yönelik’ yaptığı operasyon kapsamında aralarında MHP Antalya İl yöneticisi Ayhan Sezgin, eski Antalya Ülkü Ocakları Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu, Alperen Tuğrul Küreşoğlu’nun emekli polis olan babası M. Küreşoğlu’nun da bulunduğu 6 kişi 18 Eylül’de gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alperen Tuğrul Küreşoğlu ve babası adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüphelilerden Ayhan Sezgin, A.Ç., K.O. ve L.E. çıkarıldığı 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından yoğun suç şüphesi ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklandı.

SİLAH KAÇAKÇILIĞINA ‘ANTİKA’ SAVUNMASI

Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, mahkemede ifade veren şüpheliler A.Ç., K.O. ve L.E. üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek serbest bırakılmalarını talep etti. Arabasında silah yakalanan il yöneticisi Ayhan Sezgin’in vekili avukat Ayhan Atasayar ise, yakalanan silahların ‘antika olduğunu değerlendirdiklerini’ belirterek raporla bu hususun tespit edilmesi durumunda suçun vasıf ve mahiyetinin lehe değişeceğini savundu. Atasayar ayrıca müvekkili ile birlikte gözaltına alınan ancak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Alperen Tuğrul Küreşoğlu ve babası M. Küreşoğlu’nu işaret ederek müvekkilinin de adli kontrol tedbirlerinden yararlanmasını talep etti.

MHP İL BAŞKANI AKSOY DA İFADE VERDİ

Öte yandan düzenlenen operasyondan birkaç saat sonra MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy görevinden ‘sağlık sorunları’ gerekçesiyle istifa ettiğini duyurdu. Aksoy’un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin isteği üzerine istifasını verdiği iddia edildi. Aksoy’un da düzenlenen operasyon kapsamında KOM Şube’de 1 buçuk saat ifade verdiği öğrenildi.

AÜ’DEKİ SALDIRIDA DA ZANLIYDI

Silah kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Ayhan Sezgin, 2008 yılında Akdeniz Üniversitesi kampüsünde 21 kişinin yaralandığı, 45 kişinin gözaltına alındığı ve 6 kişinin tutuklandığı olayda zanlı sıfatı ile yargılanmıştı.