Meral Akşener: TBMM'de kapalı oturum olması faydalı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener İdlib'deki TSK'ya yönelik saldırı sonrası açıklama yaptı.
İYİP Genel Başkanı Meral Akşener İdlib'deki TSK'ya yönelik saldırı sonrası açıklamalarda bulundu.
Akşener düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:
- "TBMM'de kapalı oturum olması faydalı."
- "Cumhurbaşkanı’yla görüşme yaptım, ben aradım sadece bilgi aldım. Paylaşmam doğru olmaz."
- "Bilgilerimizi birleştirip bir toplantı yapacağız. Milletimizin başı sağ olsun. Hala orada bulunan Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin, şehitlerimizin mekanı cennet, inşallah Peygamber efendimize komşu olsunlar."
Akşener, İdlib saldırısı nedeniyle Balıkesir ziyaretini yarıda kesip Ankara'ya dönmüştü.