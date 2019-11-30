Marmaris'te gıda zehirlenmesi: 50 kişi hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, özel bir yemek firmasının çıkardığı akşam yemeğini yedikten sonra rahatsızlanan 10 inşaat işçisi ve 40 üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve bir inşaat firmasında çalışan işçiler, Armutalan Mahallesi'nde bulunan bir yemek fabrikası tarafından hazırlanan akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.

Kusma, baş dönmesi, mide bulantısı ve ishal şikayetlerle Marmaris İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ambulans, taksi ve özel araçlarla gelen 40 üniversite öğrencisi ve 10 inşaat işçisiye serum ve iğne tedavisi uygulandı.

Kaymakamlık talimatıyla İlçe Gıda ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

Hastanelere halen zehirlenme şüphesiyle gidenlerin olduğu ve sayının artabileceği belirtildi.

Tedavi sonrası taburcu olan öğrenciler ve inşaat işçilerinin yemek firmasından şikayetçi olduğu kaydedildi.