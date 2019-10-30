Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin bilimsel dergisi Madde, Diyalektik ve Toplum'un yeni sayısı yayımlandı. Yeni sayının ana konusunu Friedrich Engels'in bilime ve bilimsel düşünceye katkıları oluşturuyor. Ayrıca yapay zekâ tartışmalarına dair de iki yazı yer alıyor. Yeni sayının söyleşi konuğu ise Mesut Odman.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin bilimsel dergisi Madde, Diyalektik ve Toplum'un yeni sayısı yayınlandı. Üç ayda bir yayınlanan dergiye internet üzerinden ulaşılabiliyor.

Bu sayıda önemli bir dosya konusu yer alıyor: Friedrich Engels'in bilime ve bilimsel düşünceye katkıları. Bu kapsamda derginin kapağında da Engels ve Marx'ı sabaha karşı Londra sokaklarında yürürken resmeden "Gündoğumundan Önce" (Mihail Tşanaşvili [1970 (?)]) resmi yer alıyor. Bu dosya konusu ile hem Engels’in önümüzdeki yıl kutlanacak olan 200. doğum yılı için bir ön hazırlık yapılmış hem de Marksizm’in ve bilimsel dünya görüşünün başlıca yaratıcılarından olan Engels'le ilgili çok önemli yazılar ortaya çıkmış oluyor.

Dosyada yer alan yazılar, Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin 21-25 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzenlediği yaz okuluna dayanıyor. Sayı, yaz okulunda sunulan bildirilerden türetilmiş makalelerden oluşuyor. Bu çerçevede Nevzat Evrim Önal, Engels’i tarihsel bağlamı içinde ele alırken, Engels'in "Doğanın Diyalektiği" ve "Anti-Dühring"teki yazıları matematik, fizik, biyoloji ve insanın oluşum süreci olarak incelendi ve sırasıyla Engin Özkan, Hasan Karabıyık, Zelal Özgür Durmuş ve Iraz Akış tarafından birer makaleye dönüştürüldü.

Engels’in "İngiltere’de Emekçi Sınıfının Durumu" ve "Konut Sorunu" kitaplarından yola çıkarak sosyal bilimlere olan etkisini ise sırasıyla Akif Akalın, E. Zeynep Suda ve Özdemir Gündoğan birer makale ile inceledi. "Doğanın Diyalektiği" ve diğer kitaplarında örtük olarak dillendirilen “zihin ve beyin” işleyişine dair materyalist yaklaşımı ise Tolga Binbay tarafından günyüzüne çıkarılmaya çalışıldı. Engels’in çağını daha iyi anlayabilmek için işe Ceren Tuğlu Olpak Hegel’in düşünce sistematiği üzerine bir makale ile katkıda bulundu.

Bu sayıda ayrıca yapay zekânın kullanımı üzerine iki yazıdan oluşan bir dosya daha yer alıyor. Anıl Çınar tarafından yazılan ilk makale yapay zekâ sorununa felsefi bir yaklaşım geliştiriyor ve konuyu sosyalist devrim perspektifi ile ele alıyor. İkinci yazıda ise Ceren Tuğlu Olpak ve Mehmet Ali Olpak hukuk alanında yapay zekâ kullanımını gözden geçiriyor.

Söyleşi bölümünde ise, Ali Somel’in Mesut Odman ile yaptığı önemli bir röportaja yer veriliyor. Odman, bu röportajda hem Türkiye’de planlama çalışmalarından bahsediyor, hem de Türkiye’de Engels’in ele alınışını irdeliyor. Bu sayının kitap tanıtım kısmında ise Alp Öztarhan Jaume Navarro’nun Elektronun Tarihçesi kitabını tanıtıyor.

Sunuş kısmında ayrıca yayın kurulunun bir çağrısı da yer alıyor:

"2019 yılının dördüncü ve son sayısıyla ikinci cildimizi de tamamlamış oluyoruz. Yola çıkarken bilimsel düşünce tarihi ve mücadelesinde nerelere gitmek istediğimizi biliyorduk ama nasıl gideceğimizi kestiremiyorduk. MDT’nin her yeni sayısı bu bilinmezliğe biraz daha yanıt veriyor. Eksikleri ve içerdiği özgün katkılarla. Bunun için hem emek veren yazarlara hem de makaleleri değerlendirerek katkıda bulunan dostlarımıza, hocalarımıza teşekkür etmek istiyoruz.

Bugüne kadar yayınlanan sekiz sayıda makaleleri okuyarak, eleştirerek değerli önerilerini paylaşan hakemlere teşekkürü borç biliyoruz. Bu iki yılın hakem listesini derginin sonunda bulabilirsiniz. Sanırız sizler de farkedeceksinizdir, katkı yapan hakemler listesine göz atılırsa Madde, Diyalektik ve Toplum dergisinin nasıl kolektif bir emekle çıktığı çok daha iyi anlaşılacaktır.

MDT kendi alanında çok önemli bir birikimin cisimleşmesini sağlıyor ve sağlamaya da devam edecek. Daha çok yol alarak: 6-8 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’na ikinci cildi basılı olarak yetiştirmek için hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz.

Sınırlı sayıda basılacak olan bu cildi edinmek ve MDT’yi desteklemek isteyen dostlarımız [email protected] adresinden ön sipariş verebilirler."

Dergiye http://bilimveaydinlanma.org/madde-diyalektik-ve-toplum-cilt-2-sayi-4/ ... ulaşabilirsiniz.

