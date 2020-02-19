Konut satışları yüzde 44 düştü: 1 milyon 270 bin konut boşta

Bu yılın ocak ayında konut satışları yüzde 44 düşerken, sıfır konut stoku ise 1 milyon 270 bine ulaştı.

Bu yılın ocak ayında konut satışları yüzde 44 düştü. 2019'un üçüncü çeyreği itibarıyla satılamayan sıfır konut stoku ise 1 milyon 270 bine ulaştı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak tarafından hazırlanan raporda, konut satışlarına ilişkin şu bilgiler verildi: 2020 Ocak ayında toplam konut satışları yarıya yakın düşüşle 113 bin 615 olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki aya göre, yüzde 43.8 düşüşe işaret ediyor. Merkez Bankası faiz indirimlerinin konut kredilerine yansıtılmasıyla düşüşe geçen kredi faizlerinin etkisi, konut satışlarında bir kıpırdanmaya neden olmuştu. 2019 Aralık ayında özellikle ikinci el konut satışları 126 bin adet ile öne çıktı.

Ocak ayında satılan toplam 113 bin 615 adet konutun 42 bin 237'si ipotekli yani banka kredili satış. Aralık ayında 126 bin adetle öne çıkan ikinci el konut satışları ise ocak ayında 77 bin 500'e geriledi. İlk el sıfır konut satışları bir önceki aya göre 75 binden 36 bine düştü. Türkiye Müteahhitler Birliği'nin saptamalarına göre, 2019'un üçüncü çeyreği itibarıyla satılamayan sıfır konut stoku 1 milyon 270 bine ulaştı. Yabancılara yapılan konut satışları, ocakta 3 bin 907 adet oldu.

250 bin dolarlık taşınmaz alana vatandaşlık verilmesine dair düzenlemeyle yabancıların Türkiye'de konut alımları arttı. TÜİK verilerine göre, son 5 yılda yabancılara toplam 153 bin 766 adet konut satıldı. Bu rakamın en az 88 bin 393'ünü Ortadoğu ülkelerinin yurttaşları aldı. Konut satışlarıyla birlikte Suriyeli sığınmacılar dışında Türkiye'deki yabancı nüfus 1.5 milyonu aştı.