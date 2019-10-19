Konak Meydanı'nda bir şair

Geçen hafta Boyun Eğme gazetesi satanların İzmir'de gözaltına alınmasının ardından çıkartılan toplatma kararı gazetenin kapağındaki "Suriye'den elinizi çekin" pankartını gösteren fotoğraf ve "Bağımsızlık ve kardeşlik için" başlığı gerekçe gösterilerek alınmıştı.
Bu hafta Boyun Eğme gazetesinin İzmir Konak Meydanı'nda yapılan satışına şair Nihat Behram da katıldı.
Nihat Behram, bunu sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla duyurdu.
Geçtiğimiz hafta
savaş karşıtı
manşeti nedeniyle
“Boyun Eğme” dergisi
satan gençlerin
gözaltına alınması ve
derginin yasaklanmasını
protestomun
ifadesi olarak
bugün aynı yerde
İzmir Konak Meydanı’nda
devrimci genç kardeşlerimle
“Boyun Eğme”
satışındayım! pic.twitter.com/eW7LkynL7G
— Nihat Behram (@nihatbehramoglu) October 19, 2019