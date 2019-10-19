Konak Meydanı'nda bir şair

Şair Nihat Behram, bugün Konak Meydanı'nda Boyun Eğme gazetesi sattı. Geçen hafta TKP'nin gazetesi Boyun Eğme'nin satışı sırasında polis müdahalesi yaşanmış, 16 kişinin gözaltına alınmasının ardından gazete için toplatma kararı çıkartılmıştı.

Geçen hafta Boyun Eğme gazetesi satanların İzmir'de gözaltına alınmasının ardından çıkartılan toplatma kararı gazetenin kapağındaki "Suriye'den elinizi çekin" pankartını gösteren fotoğraf ve "Bağımsızlık ve kardeşlik için" başlığı gerekçe gösterilerek alınmıştı.

Bu hafta Boyun Eğme gazetesinin İzmir Konak Meydanı'nda yapılan satışına şair Nihat Behram da katıldı.

Nihat Behram, bunu sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla duyurdu.