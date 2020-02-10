Kar nedeniyle pek çok il ve ilçede eğitime ara verildi

Kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede yarın okullar tatil edildi.

Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle yarın birçok il ve ilçede eğitim ve öğretime ara verildi.

ORDU

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre yarın il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verildi. Ordu'da bugün de okullar tatil edilmişti. Ordu Valiliği de yaptığı açıklamada il genelinde 11 Şubat 2020 Salı günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Kentte engelli ve gebe kamu personeli yarın idari izinli sayılacak.

BİTLİS

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez ve merkeze bağlı tüm köyler, tüm ilçeler ve ilçelere bağlı tüm köylerde 11 Şubat 2020 Salı günü için eğitime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 11 Şubat Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

VAN

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 11.02.2020 Salı günü de ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, halk eğitim, özel eğitim, rehberlik araştırma ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır” denildi

ARTVİN

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada “Yoğun kar yağışı sonrası buzlanma nedeniyle Artvin merkez, Borçka, Murgul, Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi ilçelerinde 11 Şubat 2020 Salı günü, ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

SİİRT

Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi. Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Siirt il merkezi ve merkeze bağlı köylerimizde olumsuz hava koşulları, buzlanma ve etkili olan soğuklar nedeniyle 11 Şubat 2020 Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamileler de idari izinli sayılacaklardır" denildi.

BATMAN SASON'DA OKULLAR TATİL

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 11 Şubat'ta da tatil edildiği bildirildi.

Sason Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle ilçe genelinde 11 Şubat Salı günü ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ŞIRNAK

Şırnak Valiliği, etkili olan kar yağışı ve devamında oluşan buzlanma nedeniyle kent merkezi ile tüm ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Yoğun kar yağışı ve devamında oluşan yoğun buzlanma nedeniyle 11 Şubat 2020 günü Şırnak merkez ve tüm ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmesi uygun görülmüş ve okullar tatil edilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızda çalışmakta olan hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.