İzmir’de 111 sığınmacı yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan toplam 111 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir’in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, Süngükaya Adası açıklarında, kaçak geçiş yapmaya çalışan göçmen grubunu durdurdu.

Durdurulan hareketli lastik bot içerisinde bulunan 55 Afganistan, 5 Filistin ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 61 göçmen yakalandı.

Yine Çeşme ilçesi Uçburun açıklarında bir başka lastik bot içerisindeki Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botu tarafından yakalandı.

Yakalanan 111 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.