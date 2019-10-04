İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden yönetime çağrı: Oyalamayın, görevinizi yapın..

Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, farklı yerleşimlerinde oluşan hasarlar nedeniyle sorunlar yaşanan İstanbul Üniversitesi yönetimini görevini yerine getirmeye çağırdı.

Geçen hafta yaşanan deprem sonrasında İstanbul Üniversitesi'nin farklı yerleşimlerindeki binalarında hasar meydana gelmiş, bu hasarların bir kısmı öğrencilerin ve eğitimci kadrosunun harekete geçmesine neden olmuştu. Üniversite yönetiminin kaygı yaratan ölçüde hasarlı binalarla ilgili önlem almakta yavaş davranması ve zaman zaman açıkça sorunları görmezden gelmesi tepkilere neden olmuş, üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerin katılımıyla eylemler yapılmıştı.

İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyeleri imzasıyla yayımlanan bir açıklamada konu tekrar gündeme getirilirken, üniversite yönetiminden hızla görevini yerine getirmesi istendi.

Açıklamada, ortaya çıkan durumla ilgili çözüm önerileri de kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

İstanbul Tıp Fakültesi (İTF) 190 yıllık tarihinin en sarsıntılı dönemlerinden birinden geçiyor.

26 Eylül 2019 günü yaşanan deprem, 20 yıldır maalesef unutulan ciddi sorunların üzerindeki örtüyü bir anda açtı ve çıplak gerçekle yüzleştik; bu köklü kurumda hastalar, çalışanlar ve öğrenciler çok riskli binalarda hizmet alıyor, hizmet üretiyor ve eğitim görüyor!

İTF Kampüsü içinde bulunan dört büyük binanın boşaltılması kararı, hizmet üretilen ve çok aktif kullanılan diğer binaların güvenilirliği ile ilgili derin kaygılara neden olmuştur. İTF öğrencileri, hastaları ve çalışanları için olabilecek en kısa sürede can güvenliğimizin sağlandığı çözümler için Istanbul Üniversitesi yönetimini aktif olarak ve hızla göreve davet ediyoruz.

Pratik, güvenli, hızlı çözümler yerine Hasdal'da en az iki yıllık ucu açık bir inşaat macerasına girişilmesi sonucu oluşabilecek kayıpların sorumluluğunu ve vebalini bizler İTF öğretim üyeleri olarak üstlenmek istemiyoruz.

Uzun bir süredir dekan araması yapılmayan İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyeleri olarak çözüm önerilerimiz şunlardır:

Anabilim Dalları Başkanları derhal toplantıya çağrılarak akılcı bir kriz eylem planı yapılmalıdır.