Isparta'da kadın cinayeti: Üniversite öğrencisi öldürüldü

Isparta'da 19 yaşındaki üniversiteli Güleda Cankel, sevgilisi olduğu öne sürülen kişi tarafından yaşadığı apartta öldürüldü.

Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel, sevgilisi olduğu öne sürülen kişi tarafından yaşadığı apartta öldürüldü.

Kadın cinayeti, pazar günü Fatih Mahallesi'ndeki apart dairede meydana geldi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel'in Muğla'da oturan ve sevgilisi olduğu iddia edilen kişi, genç kadını ziyarete geldi. Güleda Cankel'in odasından gelen sesleri duyan diğer öğrenciler içeri girdiklerinde genç kadını hareketsiz yatarken buldu.

Cankel'in cenazesi Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı gözaltına alındı.

Güleda Cankel'in cenazesinin otopsinin ardından ailesine teslim edileceği ve Muğla'da toprağa verileceği belirtildi.