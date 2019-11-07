IŞİD'in işi: Cazibeli Kafirler Pazarı

CHP milletvekili Sera Kadıgil, IŞİD’in Türkiye’de kurduğu iddia edilen 'cazibeli kafirler' pazarlarının araştırılması gerektiğini açıkladı.

IŞİD’in Gaziantep ve Ankara'da kadın ve çocukları alıkoyduğu ve insan ticareti yaptığı yönündeki iddialarının araştırılması için HDP tarafından verilen önergede CHP adına konuşma yapan Sera Kadıgil, "En iyi ihtimalle 6 yaşından 70 yaşına kadar, 5.000 ila 7.000 arasında kız çocuğu ve kadının IŞİD tarafından alı konduğunu biliyoruz ve en iyi ihtimalle diyoruz buna. IŞİD tarafından bugüne kadar Ezidiler, Türkmenler, Süryaniler, Araplar, binlerce kadın ve çocuk, 'cazibeli kafirler' pazarlarında satıldı” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kadıgil, “Bu kadınların, çocukların kaçı Türkiye'de, kaçı şu anda biz burada bu görüşmeleri yaparken tecavüze uğruyor, kaçı öldürülüyor, kaçı kendini öldürmenin yollarını arıyor, biz bunu bilmiyoruz. Bunları araştırmak, bunun peşine düşmek, yabancı basın mensuplarının değil, bizim işimiz. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 'IŞİD bir terör örgütüdür' diyorsak ve bununla mücadele ettiğimizi söylüyorsak kendimizi inandırıcı kılmak için bu olan biteni araştırmak ve IŞİD'lilere hak ettikleri cezayı vermek zorundayız diyorum” ifadesini kullandı.

'KADINLAR DEFALARCA TOPLU TECAVÜZE UĞRUYOR'

Kadıgil, satışlar için derin internet pazarlarının kurulduğu, facebook ilanlarının bulunduğu ve broşürler basıldığını belirtti. Kadıgil, “Savaş ganimeti" olarak görülen kadın ve kız çocuklarının defalarca toplu tecavüze uğradıklarını, tekrar tekrar satışa çıkarıldıklarını söyledi.

Kadıgil, insan satışının fiyatlarının 50 dolar ila 8 bin dolar arasında değiştiğini de dile getirdi.

'PARA TRANSFER MAKBUZLARI VE PARALAR YETERLİ DELİL SAYILMADI'

Kadıgil, 2016 yılında Gaziantep’te IŞİD’in Ezidi kadınlar için kullandığı “satış ofisi”ne yapılan baskın sonrasında yaşananların bir hukuk skandalı olduğunu belirtirken, “Baskında 370 bin dolar, çok sayıda yabancı pasaportun yanı sıra Türkiye-Suriye arasında milyonlarca dolarlık para transferlerinin yapıldığına dair 1768 sayfalık Arapça makbuz bulundu. Ve Ezidi kadınları para karşısında sattıkları iddia edilen 6 Suriyeli hakkında dava açıldı. Buraya kadar her şey bir hukuk devletinde olması gerektiği gibi ilerlerken 16 gün içinde 'Yeterli delil bulunamadı' denilerek dosya kapatıldı ve 6 sanık beraat etti. 23 Aralık’ta iddianamesi hazırlanan, ilk celsesi 31 Aralık’ta görülen dava, ikinci son celsede; 15 Ocak’ta kapatıldı. Ne çok sayıda pasaport, binlerce dolar, ne de 1768 sayfa para transferinin belgesi olan Arapça makbuz yeterli delil olarak değerlendirilmedi" dedi.