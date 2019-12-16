Gerici yazar Akşit: 'Adı Ali, Hasan, Hüseyin olan delikanlılar herkesin içinde...'

Uzun yıllar Kanal 7'de program yapan ve İslamcı gazetelerde yazılar yazan Cevat Akşit adlı gerici, verdiği vaazdaki ifadeleriyle tartışma konusu oldu.

Cevat Akşit adlı gerici, Marmaray’da öpüştüğünü belirttiği gençleri hedef alırken, “Marmaray kalabalık, oğlan kızı almış kucağına. Kızla öpüşüyor, sıktırıyor, bilmem ne ediyor. Halbuki ne diyoruz biz; kabahat de gizli, ibadet de gizli. Bu milletin atasözü bu. Yapacaksan evde yap. Herkesin önünde yapılır mı bu?” dedi.

'ADI ALİ, HASAN, HÜSEYİN OLAN DELİKANLILAR'

Cevat Akşit ayrıca “Bizim adı Ali, Hasan, Hüseyin olan delikanlılar da herkesin içinde karısını, kızını, sıktırıyor, öpüyor, bilmem ne ediyor… Bir tane çatlatabiliriz, çatlatmamız lazım” dedi.

Cevat Akşit’in ifadelerinde “Ali, Hasan, Hüseyin” isimlerini tercih etmesi sosyal medyada sözlerin Alevi yurttaşlara yönelik olarak sarfedildiği şeklinde yorumlandı.

Cevat Akşit ayrıca, “Bir şey yapamıyorsanız böyle adamları haber verin polise, onlar biliyorlar usulünü…” diyerek, gençlerin polise şikayet edilmesini savundu.