Fuat Oktay: Yurt dışındaki 2721 öğrencimiz Türkiye’ye getirilmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yurt dışında bulunan 2 bin 721 öğrencinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yurt dışında bulunan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliye sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Oktay, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve KKTC’de geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin tahliye işlemleri tamamlanmış, 2721 öğrencimiz Türkiye’ye getirilmiştir.

Öğrencilerimizin ulaşımları, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarımızın koordinasyonunda THY ile sağlanmıştır. Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerimiz 14 gün karantinada kalacaktır. Şartlar ne olursa olsun vatandaşlarımız asla yalnız değildir."