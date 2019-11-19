Erdoğan’a mektupta siyanür incelemesi

DHA’nın haberine göre Kahramanmaraş’ta Erdoğan’a gönderilmek üzere PTT’ye bırakılan bir mektubun üzerinde ‘siyanür içilecek’ yazısı üzerine AFAD alarma geçti.

Kahramanmaraş’ta AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye bırakılan bir mektubun üzerine “siyanür içilecek” yazısının bulunduğu iddia edildi. DHA’nın haberine göre yazının görülmesi üzerine AFAD alarma geçti. Özel kıyafetlerle PTT’ye gelen AFAD ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede ise zarfta siyanür izine rastlanmadığı, mektubun ayrıntılı inceleme için özel bir kutu içinde laboratuvara gönderileceği belirtildi. Mektubu yazan K.P. adlı kişinin gözaltına alınması için polisin çalışma başlattığı kaydedildi.