Erdoğan'a destek yüzde 41,9'a düştü

Metropoll araştırmanın anketine göre Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını onaylayanların oranı Ekim 2018'den beri en düşük seviyesinde.

Metropoll araştırma şirketinin anketine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına destek Ekim 2018'den beri en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 41,9'a düştü.

Metropoll'ün yaptığı "Türkiye'nin Nabzı Ocak 2020" anketinde sorulan "Genel olarak düşündüğünüzde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını yapış tarzını onaylıyor musunuz" sorusuna "Evet onaylıyorum" diyenlerin oranı yüzde 41,9 oldu. "Hayır onaylamıyorum" diyenler yüzde 46 oranında olurken, fikir beyan etmeyenlerin oranı ise yüzde 12'de kaldı.

Ankete göre 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde AKP'ye oy verenlerin yüzde 88,9'u, MHP'ye oy verenlerin yüzde 62,2'si Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığını yapış tarzını" onayladı. Bu oran CHP'li seçmende yüzde 4, HDP'li seçmende yüzde 2,7 ve İYİP'li seçmende yüzde 6,7 oldu.