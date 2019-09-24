Erdoğan 'Orman alanını artıran nadir ülkelerdeniz' dedi, bunları unuttu...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenen BM İklim Zirvesi'nde 'Orman alanını artıran nadir ülkelerdeniz' dedi. Oysa AKP iktidara geldiği günden bu yana ülke genelinde milyonlarca ağaç çeşitli gerekçelerle yok edildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu kapsamında katıldığı İklim Eylem Zirvesi’nde konuştu.

Erdoğan, Türkiye’de orman varlığının arttığını ve 17 yılda 4 milyar fidan dikildiğini öne sürerek, “İklim duyarlı, enerji verimli şehirler inşa ederken afet riskini de azaltıyoruz. Millet bahçeleri projemizle, yeşil alanlarımızı ve dolayısıyla yutak kapasitemizi hızla artırmayı hedefliyoruz. Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. Son 17 yılda, 4 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduk. 11 Kasım’da 11 milyon fidan daha dikiyoruz. 2023 hedeflerimizden biri, orman alanlarımızı toplan alanın yüzde 30’una çıkarmaktır. Ayrıca, şehirlerimizdeki trafik sorununu hafifletmek ve sera gazı salınımını düşürmek için yeni metro hatları inşa ediyoruz" dedi.

ERDOĞAN BUNLARI UNUTTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman alanının arttığını söylerken, ülke genelinde AKP talimatı ve oluruyla milyonlarca ağaç kesildi.

Verilere göre 2010 yılında İstanbul 190 küresel hektar (kha) ağaç örtüsüne sahipti. 2018’de ise 1,45 küresel hektarlık ağaç örtüsünü kaybetti. İstanbul’da 2001’den 2018’e kadar yok edilen ağaç örtüsü ise 25,1 küresel hektar oldu. Bu 2000 yılından beri yüzde 13'lük bir kayıp anlamına geliyor.

AKP iktidarında yaşanan ağaç katliamı haberlerinden sadece bazıları şöyle: