Erdoğan Gambiya’da konuştu: 'Hafter’in barış diye bir derdi yok'

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir’den sonra gittiği Gambiya’da Cumhurbaşkanı Adama Barrow'la düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan Libya’ya ilişkin ‘Hafter’in barış diye bir derdi yok’ dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cezayir’i ziyaretinin ardından gittiği Gambiya’da Cumhurbaşkanı Adama Barrow’la ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan Gambiya’nın “FETÖ” okullarını ilk kapatan Afrika ülkesi olduğunu söyleyerek Maarif Vakfı’na ait bir okulun ülkede faaliyet gösterdiğini belirtti.

“Özellikle turizm, tarım, enerji, inşaat, savunma, teknoloji gibi sektörlerde Türk firmaları Gambiya'da örnek gösterilecek yatırımlara imza atacaklardır” diyen Erdoğan, Gambiya hükümetinin Türk müteahhitlere daha fazla sorumluluk vereceğine inandığını söyledi.

Erdoğan Libya’ya Türkiye’nin asker göndermesine ilişkin bir soru üzerine Berlin Konferansı sonrası dile getirdiği askeri desteğin Serrac güçlerini “eğitmek” amaçlı gönderildiği ifadelerini yineledi.

Libya Ulusal Ordusu lideri Hafter’in Berlin Konferansı’nda kabul edilen 55 maddelik metne imza atmadığını söyleyen Erdoğan, “Hafter bütün bu süreçte sürekli kaçmıştır ve en son bu süreçten sonra da şimdi kendi sözcüsünün şu açıklaması çok manidardır: ‘Libya’daki süreç namlunun ucundadır’. Bu şunu gösteriyor, yani Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok, barış diye bir derdi yok. Temenni ederiz ki Berlin'e gelenler de bu ifadeleri duymuştur ve buna göre de tavırlarını belirlerler” diye konuştu.