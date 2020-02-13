Donuyorlar, ölüyorlar, parmakları kesiliyor: Ölülerini bulmak için bile para istiyorlar

İran'dan Van'a geçiş yapmak isteyen sığınmacıların 13'ü donarak yaşamını yitirirken, aynı kafilede sağ kurtulan sığınmacılar ise soğuktan dolayı el ve ayaklarını kaybedecek. Van'da hastanede tedavileri devam eden sığınmacıların el ve ayak parmaklarının kesileceği öğrenildi.

İran’dan Van'a geçiş yapan sığınmacılar, sınırda ya donarak ya da açlıktan yaşamını yitiriyor.

Sınırdan geçmeyi başaran kimi mülteciler ise, soğuktan dolayı el ve ayaklarını kaybediyor.

Mezopotamya Ajansı'ndan Adnan Bilen'in haberine göre, hayatta kalabilen ve hastanede el ile ayak parmaklarının kesilmesini bekleyen mültecileri fotoğrafladı.

Son bir haftadır sınırda yaşananlar aynı zamanda sığınmacıların yaşadıklarının özeti niteliğinde. Çaldıran'da donarak yaşamını yitirdiği tahmin edilen 13 göçmenle aynı kafilede sağ kurtulan Afgan sığınmacı, “İran’dan 300 kişilik bir grup çıktık ama yolda gözlerimizin önünde 40 arkadaşımızı kaybettik” dedi.

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Halen fırtınanın devam ettiği sınır hattında öldükleri tahmin edilen 40 sığınmacıya ulaşılamazken, insan kaçaklarının cenazelerin bulunması için ailelerden fidye istediği belirtiliyor.

SON ANDA KURTULDULAR



Yaşları 3 ila 5 arasında değişen üç çocuklarıyla birlikte yola düşen Afgan aile, insan ticareti yapan kaçakçılar tarafından Van sınırına bırakmılmış. Kar ve tipi nedeniyle nerede olduklarını ve nereye gideceklerini bilmeyen aile, çocuklarıyla bilinmez bir rotaya girmiş. Saatler süren bir yolculuktan sonra sınırda bulanan bir köye ulaşan aile donmaktan son anda kurtulmuş.

Köyde bulanan yurttaşların yardımıyla hastaneye gönderilen ailenin fertleri, hemen tedavi altına alınırken, hastanede bulunan ailenin iki çocuğunun el ve ayak parmaklarında soğuktan dolayı yanık, sinir zedelenmesi oluşurken, bir çocuk ise yaşama riski taşıyor. Anne sağlığını korurken, babanın el ve ayak parmaklarında soğuktan dolayı derin yanıklar oluştu.

EL VE AYAK PARMAKLARI KESİLECEK



Yine, aynı gün farklı bir noktadan Van’a giriş yapan 2 Pakistanlı genç, sınıra kendi imkanlarıyla geliyor. Ancak, 2’si de diğer aile gibi yollarını kaybediyor. Tam 45 saat boyunca yürüyen iki genç sınırda bulunan bir yola ulaşıyor. Yolda bekleyen 2 genç birbirlerine sarılarak adeta ölümü bekliyor. Tam donmak üzere iken bir köy minibüsü yoldan geçiyor ve 2 genci alarak hastaneye ulaştırıyor. Hastanede tedavi altına alınan 2 gencin el ve ayak parmaklarında ciddi hasarlar meydana geliyor. Yapılan tetkiklerin ardından 2 gencin el parmaklarının işlevlerini tamamen yitirdiği belirlenerek, el parmaklarının kesilmesine karar veriliyor. 2 mülteci de ameliyata alınmasını bekliyor.



Aynı gün farklı bir grupla yine Çaldıran sınırına bırakılan başka Afgan bir genç de diğer arkadaşları gibi insan tacirleri tarafından sınır hattına bırakıldı. Saatlerce yürüdükten sona bir köye ulaşan genç, donmaktan son anda kurtarılmış. El ve ayak parmakları soğuktan donan mülteci genç, köylülerin yardımıyla hastaneye ulaştırılıyor. Günlerdir hastanede tedavi gören mülteci gencin iki el parmakları da ameliyatla kesilecek. Ayrıca ayak parmaklarında oluşan yanıklardan dolayı uzun süreli bir tedavi süreci yaşayacak.