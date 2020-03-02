Borsada açığa satış yasağı devam edecek

Sermaye Piyasası Kurulu, geçen cuma günü aldığı 'açığa satış işlemlerinin yasaklanması' kararının ikinci bir duyuruya kadar uygulanacağını duyurdu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) cuma günü getirilen açığa satış yasağının ikinci bir duyuruya kadar uygulanmaya devam edeceğini açıkladı.

SPK, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda geçen cuma günü açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar vermişti.

Açıklama şöyle:

Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine,

Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına karar verilmiştir.

Kurulumuz Karar Organı'nın 02.03.2020 tarihli kararı ile söz konusu tedbirlerin 02.03.2020 tarihinden itibaren, ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar, Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

'AÇIĞA SATIŞ YAPMAK' NE ANLAMA GELİYOR?

Bir hisse senedini açığa satmak aslında sahip olunmayan ancak satış işlemi yapıldıktan sonra fiyatı düşmesi beklenen hisse senedini satmak anlamına gelir. Fiyatı düşmeden satış yapıldığında, fiyatı düştüğünde aynı hisse senedi daha ucuza geri alınarak aradaki fiyat farkından kâr elde edilir.

Normal işlemlerde önce alıp sonra satarak kâr ya da zarar ederken, açığa satış işleminde önce satıp, geri alınırken oluşan farktan kazanılır.