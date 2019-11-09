Bornova’da kadın cinayeti: Boşanmak istediği eşi tarafından öldürüldü

İzmir’de Bornova’nın Karacaoğlan Mahallesi’nde 2 çocuk sahibi Seda Ç, dün gece yarısı boşanma sürecinde olduğu kocası tarafından öldürüldü. Çocuklardan biri anne Seda Ç.'nin diğeri ise baba Turgay Ç.'nin yanında kalırken, hasta olan çocuğunu ziyarete giden Seda Ç., Turgay Ç.'nin evinin önünde vuruldu.
33 yaşındaki Seda Ç.’yi vurmasının ardından Turgay Ç. olay yerinden kaçtı.
Seda Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, Turgay Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.