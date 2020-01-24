Beyaz TV, Cem Yılmaz'ı hedef gösterdi: Yılmaz'dan illüminati yanıtı

Komedyen Cem Yılmaz, Beyaz TV'de yayınlanan 'Ne Var Ne Yok' programında kendisinin hedef alınmasına yanıt verdi.

Beyaz TV'de Türker Akıncı'nın sunduğu "Ne Var Ne Yok" adlı programında, komedyen Cem Yılmaz'ın filmlerinde illuminatiye şifreli gönderme yaptığı iddia edildi.

Cem Yılmaz, Twitter hesabından Beyaz TV'de yayınlanan programa tepki gösterdi.

Cem Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"İlluminatiye şifreli gönderme diyo adam abi :)Ya dostlar sana bana değil bunlar masumu, safı ,bir grup milleti kandırmak zekasını küçümsemek ,aşagılamak değil de ne :) Size bişey diyeyim mi benim milletimi böyle şeylerle oyalayan kesin bizim milletten değil ! Kesin.

Feribottaki garsonun, taksicinin filmini yapiyorum “halktan koptunnn jeeem “ diyo :)) Bi de filmini izlemiyo ha ! Ama nerden buluyosa “politik fikirlerimi” biliyo :) bak su ise"