Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi: Depremi 120 milyon kişi hissetmiş olabilir

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, sosyal medya hesabında yayımladığı haritada Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen bölgeleri görselleştirdi.

Merkezin verdiği bilgiye göre Sivrice merkez üslü deprem toplam 120 milyon kişi tarafından hissedilmiş olabilir.

Deprem çevre illerin yanısıra Suriye, Irak, İran, Ermenistan ve İsrail'den de hissedildi.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.9 in Eastern Turkey 40 min ago pic.twitter.com/RXQx9Vkbw3

— EMSC (@LastQuake) January 24, 2020