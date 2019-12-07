Antalya'da tarihi eseri korumak isteyen belediyeye tazminat cezası

Antalya'da Roma dönemine ait bir hamamı korumak için çevresine çit ören Konyaaltı Belediyesi'ne alanın özel mülk olması gerekçesiyle tazminat cezası verildi.

Antalya'da Konyaaltı Belediyesi, 3. yüzyıla ait Roma Hamamı'nı dış etkenlere karşı korumak için 10 yıl önce etrafını tel çitle çevirdi.

Haber Antalya'da yer alan habere göre, hamamın bulunduğu arsanın sahipleri de özel mülklerine müdahale edildiği gerekçesiyle belediyeye dava açtı.

Yaklaşık 10 yıldır devam eden dava sonucunda mahkeme, belediyeyi tazminat ödemeye mahkum etti.

Tazminatın faizleriyle birlikte 7 milyon lirayı bulduğunu söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Bu korumayı yapmamız gerekiyordu, fakat hukuki düzen içindeki birtakım çelişkiler nedeniyle böyle olumsuz bir sonuç çıktı" dedi.

'MÜLKİYET SORUNLARINA YASAL DÜZENLEME GETİRİLEBİLİR'

Kamunun kullanımına tahsis edilmiş alanların, ilkokul, ortaokul, cami, sağlık merkezi, pazar alanı gibi değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Esen, “Kamulaştırma bedellerinin aşırı yüksekliği nedeniyle bu alanların içerisindeki özel mülkiyetleri kamulaştıracak bütçeler birçok belediyede yok. Bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. TBMM yasal bir düzenleme yapabilir ama biz sorunu yerinde yaşayan yöneticileriz. Buralardaki hisselerin, vatandaşlar da mağdur edilmeyerek, eşdeğer başka hazine arazilerinin takası yoluyla buraların kamunun kullanımına açık hale getirilmesi mümkün. Eğer bu yapılmazsa pek çok yer insan sağlığını, hatta can güvenliğini tehdit eder vaziyette duruyor. Ve birçok belediye de buralarda bırakın herhangi bir tasarrufta bulunmayı, temizlik faaliyeti bile yapamıyor. Yaptığı zaman başına gelecek olan şey yüklü bir tazminatla karşı karşıya kalmak" diye konuştu.