Antalya’da Fidel anılıyor

Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro’nun ölüm yıldönümü vesilesiyle Antalya’da “Fidel’in İzinde Küba” başlıklı bir etkinlik düzenlenecek.
Moderatörlüğünü Av. Müjde Tozbey Erden’in yapacağı etkinliğin konuşmacıları Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luiz Alberto Amoros Nunez ve Jose Marti Küba Dostluk Derneği Genel Sekreteri Hakan Bulut olacak.
Etkinlikte ayrıca Küba Devrimi’ni anlatan belgesel film gösterimi yapılacak.
Etkinlik, bugün saat 19.00’da Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu’nda gerçekleştirilecek.