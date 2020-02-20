AKP'nin sözlü sınav oyununa 'kısmen' durdurma kararı

Danıştay 12. Dairesi, Genel Sağlık-İş’in başvurusu üzerine Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme ile Sözlü Sınav Usul ve Esasları’nın yürütmesini kısmen durdurdu.

Genel Sağlık-İş, AKP'nin sağlık kurumlarına KPSS ile değil sözlü sınavla alım yaptığını, yandaşları sağlık kurumlarına doldurduğunu açıklamış, bu adıma karşı dava açmıştı.

“Sözlü Sınav Usul ve Esaslarının”, objektif kriterler belirlemekten uzak, hukuk devleti ve eşitlik ilkelerini ihlal edici, bu nedenle de hukuka ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Genel Sağlık-İş tarafından yürütmeyi durdurma talebi ile Danıstay’a açılan dava sonuçlandı.

Genel Sağlık-İş’in yürütmeyi durdurma talebini görüşen Danıştay Onikinci Dairesi verdiği kararda şu gerekçelere yer vererek sendikanın talebini kısmen kabul etti:

“…düzenlemenin 7. maddesinde belirtilen "....KPSS taban puanı ve türü..." ibaresiyle, sözlü sınava çağrılacak adayların, hangi puan türünden en az kaç puan aldıkları taktirde sözlü sınava katılabilecekleri hususunda bir belirleme yapılmayarak, bu hususun Merkez Sınav Komisyonuna bırakıldığı, dolayısıyla Kanun Hükmünde Kararname'nin verdiği yetki sınırının aşıldığı, öte yandan belirtilen düzenleme bu haliyle her sınav için farklı uygulamalara sebebiyet verebilecek nitelikte bulunduğundan düzenleyici işlemlerin objektifliği kuralına da aykırılık oluşturduğu; yine düzenlemenin 9. maddesinin 3. fıkrasında adayların hangi hususlarda değerlendirileceği düzenlendikten sonra 4. fıkrada bu değerlendirme yapılırken belirtilen hususlarda adayın hangi ağırlık ve oranla değerlendirileceği yolunda bir düzenlemeye yer verilmediği, bu yönüyle dördüncü fıkranın eksik düzenlendiği sonucuna ulaşılmıştır…”

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, kararı “Hukuk devletinde olması objektif, denetlenebilir sınav ile kişilerin kamu görevine atanmasıdır. KPSS’den aldığı puan yanında kişinin ayrıca sözlü sınav adı altında bir tiyatro ile elenmesini hak ve adalete aykırıdır. Bir devlet memuru adayının, açılacak olan kadrolara atanması/yerleştirilmesi bakımından önemli rol oynayan liyakat kriteriyle ilgili olarak önemli olan, adayın, devlet memuru yapmaya uygun olup olmadığının tespitidir. Bu tespitin yapılması için DMK’nın 48. maddesinde düzenlenmiş olan kriterler ile KPSS yeterlidir. Objektif bir değerlendirme kriteri olmayan sözlü sınavın düzenlendiği, Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme ile Sözlü Sınav Usul ve Esasları’nın tamamının iptaline karar verilerek, muhtemel hak ihlallerinin önüne geçilmesi gerekmektedir” sözleriyle değerlendirdi.

Bu karara karşı Genel Sağlık-İş tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde itirazın yapıldığını belirten Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “Sözlü sınav komedisinin tamamının bir an önce yürütmesinin durdurulması ve iptal edilerek atanmaya hak kazanmış kişilerin haklarının korunması istiyoruz ve bunun mücadelesini yapıyoruz, yapacağız. Danıştay Onikinci Dairesi’nin bu kararı sözlü sınava tabi olarak yapılan atamaların keyfiyet içerdiğini ortaya koymuştur. Bu nedenle bu usul ve esaslara tabi olarak sözlü sınav nedeniyle hak kaybına uğrayanlar Danıştay’ın bu kararı gereğince yargı yoluna başvurabilirler" diye konuştu.