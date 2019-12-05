AKP'li şirket İBB'den bir ihale daha alıyor

İBB'nin 2020 yılı için düzenlediği personel servisi ihalesi bugün gerçekleştirildi.
Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, ihaleye yıllardır İBB’nin araç ihalelerinin abonesi olan Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak'ın damadı Adem Altunsoy'un şirketi Platform Turizm’in de teklif sunması dikkat çekti.
Henüz değerlendirme aşamasında olan ihalede en iyi teklifi Adem Altunsoy'un şirketi Platform Turizm’in sunduğu öğrenildi.
İBB, kısa süre önce de İSKİ için çıktığı ihaleyi Platform Turizm'e vermişti.