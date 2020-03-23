Adalet Bakanı Gül 'koronavirüs' tedbirlerini açıkladı

Adalet Bakanı Gül, adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili toplantı düzenledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci daire başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Bakan yardımcıları Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş katıldığı bir koordinasyon toplantısı düzenledi.

Toplantının ardından basına açıklama yapan Gül şunları söyledi:

"Özellikle 7 milyon metrekarelik açık ve kapalı alanlarda dezenfekte çalışmalarını yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.

Cezaevlerinde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. Adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçilmiştir.

Ertelenen duruşmalar ve sürelerle ilgili mağduriyet yaşanmaması için kısa zamanda adım atılacak. Noterlikler artık dönüşümlü hizmet verecek.

Hastalık belirtisi olan vatandaşlarımızın izolasyonu zorunludur. Bu tedbiri ihlal eylemi suçtur."