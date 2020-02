ABD'den Türk şirkete yaptırım kararı

ABD tarafından 5 Çin, 3 Rus ve 1 Türk şirketine yaptırım kararı alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 9 şirkete yaptırım kararı aldığını açıkladı.

Yaptırım listesine alınan Rus şirketlerin Şipunov KPB Enstrüman Tasarım Bürosu, NPO Mashinostroyeniya ve Kumertau Havacılık İmalat İşletmesi olduğu ifade edildi.

Kara listeye ayrıca Çin’den 5 (Dandong Zhensheng Trade Co., Ltd., Gaobeidian Kaituo Precise Instrument Co., Ltd., Shenzhen Tojoin Communications Technology Co., Ltd., Shenzhen Xiangu High-Tech Co., Ltd., Wuhan Sanjiang Import and Export Co., Ltd), Irak(Kata'ib Sayyid al-Shuhada) ve Türkiye’den (Eren Carbon Graphite Industrial Trading Company, Ltd.) de birer şirket dahil edildi.

Yaptırım kararı, "İran, KDHC ve Suriye yönelik uygulanan kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi kanuna" dayandırılarak alındı.