İYTE’lilerden kötü yemekhane şartlarına karşı bildiri : #Buradayız

İzmir Urla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde öğrenciler, yemekhane zammına ve rezervasyon sistemine karşı tepkili. Öğrenciler durumu anlatan bir bildiri yayınlayarak seslerini yükseltmeye ve herkesi bu duruma karşı birlikte hareket etmeye çağırıyor.

Yeni eğitim yılının başlamasıyla, yemekhaneye yapılan zam ve önümüzdeki hafta başlayacak olan rezervasyon sistemi ile karşı karşıya kalan İzmir Urla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) öğrencileri durumdan hiç memnun değil.

İYTE’de yemekhane problemi sadece zam ve yeni gelen rezervasyon sistemi ile sınırlı değil. Yemekhanede çıkan yemeğin kalitesi ve yemekhane salonlarının kapasitesinin yetersizliği de önceden beri var olan problemlerden. Yeni dönemi uzun yemekhane sıraları ve zam ile karşılayan İYTE’de İYTE Düşünce Topluluğu (İDT), “Zamlara, Kötü Yemekhane Koşullarına ve Hayat Pahalılığına Karşı BURADAYIZ!“ başlıklı bir bildiri dağıttı.

İYTE öğrencileri tarafından ilgi gören bildirinin tam metni şu şekilde;

''Zamlara, Kötü Yemekhane Koşullarına ve Hayat Pahalılığına Karşı

BURADAYIZ!

30 Eylül pazartesi günü yine bir zamla karşı karşıya kaldık. Rezervasyon sisteminin arkasına saklanmış yemekhane zammı. Bilgisi dahi paylaşılmadan yapılan bu zam, birçoğumuzun uzun kuyruklarda bekledikten sonra yetersiz bakiye uyarısı alıp yemek yiyemememize sebep oldu. O gün görünen tablo bu olsa da yaşanan problemler sadece bunlarla sınırlı değil. Yemekhane personelinin azlığı, yemekhanenin her yıl artan öğrenci sayısına rağmen yıllardır artırılmayan kapasitesi, yemeklerin kalitesiz oluşu ve bu konuda atılmayan adımlar sorunları daha da derinleştirdi. Rezervasyon sisteminin ise güya yemek israfını engellemek için uygulanacağı söyleniyor. Ancak biliyoruz ki bunun arkasında yemek şirketinin kendi karını haftalık ön ödemeyle garanti altına alma hesabı var. Böylelikle bizden alınan yemek ücretleri, rezervasyonu iptal etsek dahi bakiye sisteminde kalarak şirket için işletilecek bir paraya dönüşmüş olacak. Rezervasyon yapılmadığı takdirde bu okulun öğrencisi olan bizler, fahiş fiyatla dışarıdan gelen misafirmiş gibi yemek yemek zorunda bırakılacağız.

Bizler müşteri değil öğrenciyiz!

KABUL ETMİYORUZ!

Bizler bu okulun öğrencileri olarak;

1) Yapılan zammın geri çekilmesini,

2) Rezervasyon sisteminin kaldırılmasını,

3) Yemekhane kapasitesinin artırılmasını,

4) Öğrencilerin kaliteli, ucuz, sağlıklı beslenme hakkının karşılanmasını

talep ediyoruz.

Krizin faturasının bizlere kesilmeye çalışılmasına karşı buradayız!

İYTE öğrencilerini bu duruma sessiz kalmamaya ve bir araya gelmeye davet ediyoruz''