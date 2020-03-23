İstanbul'da bazı minibüs hatlarında 65 yaş üstü yolcular kabul edilmiyor

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan yurttaşların sokağa çıkmaları sınırlandırılırken, İstanbul Pendik’te ve Pendik-Kadıköy hattında çalışan minibüslere 65 yaş üstü yurttaşlar alınmamaya başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 65 yaş üstü yurttaşların ve kronik hastalığı bulunanların sokağa çıkma çıkmaları sınırlandırılırken, İstanbul'da bazı hatlardaki minibüslerin 65 yaş üstü yurttaşları minibüslere almamaya başladığı bildirildi.

İHA'nın haberine göre Pendik’te ve Pendik-Kadıköy hattında çalışan minibüslere 65 yaş üstü vatandaşlar artık alınmamaya başlandı.

Bu hatta çalışan bir minibüs şoförü 65 yaş üstü yolcuları almadıklarını ve evlerine dönmeleri konusunda uyardıklarını belirterek "Hijyen olarak da zaten müsait değil, virüs var" dedi.

Başka bir minibüs şoförü ise, “65 yaş üstü yolcuları almıyoruz. Gereken uyarıyı da yapıyoruz, polisi arıyoruz. Çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. İnşallah çıkmayacaklar” diye konuştu.