Gaziantep Üniversitesi aile üniversitesiymiş

Sözcü’de Uğur Enç imzasıyla çıkan habere göre Gaziantep Üniversitesi’nde yöneticilerinin eşlerinin öğretim görevlisi olarak aynı üniversitede görevlendirmiş durumda.
Rektörlüğünü Prof. Dr. Ali Gür’ün yürüttüğü üniversitede yapılan görevlendirmeler arasında dekan yardımcılarının Meslek Yüksek Okulu (MYO) müdürünün eşlerinin bulunuyor.
Yöneticiler ve öğretim görevlisi eşleri şöyle:
Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Melike Özyurt – eşi öğretim görevlisi Serdar Özyurt
Makine Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Hakan Çandar – eşi öğretim görevlisi Dürdane Çandar
Enstitü Müdürü Ali Çekiç – eşi öğretim görevlisi Neşe Tosun Çekiç
Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Mehmet Bardakçı – eşi öğretim görevlisi Gül Senem Bardakçı
Teknik Bilimler MYO Müdürü Osman Erkmen – eşi öğretim görevlisi Ayşe Erkmen
Akademisyen Uğur Abakay – eşi öğretim görevlisi Zeliha Abakay
Genel sekreter yardımcısı Burhan Akyılmaz – eşi öğretim görevlisi Öznur Akyılmaz
ERKMEN: ALAKAM YOK
MYO Müdürü Osman Erkmen, eşi Ayşe Erkmen’in 14 yıl önce öğretim görevlisi olduğunu belirterek diğer isimlerle bir alakalarının olmadığını belirtti.