Akdeniz ve Manisa'da deprem

AFAD, Akdeniz'de Muğla Marmaris açıklarında 13.40'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Manisa Kırkağaç'ta da saat 14.36'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz’de Muğla Marmaris açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD depremin yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Muğla'nın ardından Manisa da tekrar sallandı. Sabah meydana gelen depremlerin ardından Kırkağaç'ta da saat 14.36'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem çevre illerden de hissedildi.