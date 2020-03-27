Galatasaray'da üçüncü koronavirüs vakası açıklandı

Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın ardından Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın koronavirüs testi de pozitif çıktı.
Cuma, 27 Mart 2020 12:32

Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın ardından bir ismin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz" denildi.