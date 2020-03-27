Galatasaray'da üçüncü koronavirüs vakası açıklandı

Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın ardından Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın koronavirüs testi de pozitif çıktı.

Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın ardından bir ismin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz" denildi.