Aziz Yıldırım’ın beraat kararı kesinleşti

13. Ağır Ceza Mahkemesi “futbolda şike” davasında Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraat kararlarını kesinleştirdi.
Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin “usulden” verdiği bozma kararında dosyayı inceleyen 13. Ağır Ceza Mahkemesi bazı sanıklar ve suç tipleri bakımından verilen önceki beraat kararını kesinleştirdi.
Yargılamaya konu soruşturmada toplanan delillerin örgüt kapsamında toplandığı değerlendirildiğinde, delil niteliğinin olmadığı konusunda karar verilerek, dosya tekrar Yargıtay'a gönderildi.