Mesut Odman Ankara NHKM’de okurları ile buluştu: Işıklıdır sözlerimiz

Türkiye sosyalist hareketinin önemli yazarlarından ve soL portal yazarı Mesut Odman Yazılama Yayınevi’nden çıkan 'Işıklıdır Sözlerimiz' isimli şiir kitabının imza gününde Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde okurlarıyla buluştu.

Türkiye sosyalist hareketinin önemli yazarlarından ve soL portal yazarı Mesut Odman, Yazılama Yayınevi’nden çıkan "Işıklıdır Sözlerimiz" isimli şiir kitabının imza gününde Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde, şiir yazma serüvenini, 2000-2008 yılları arasında yazdığı şiirlerini ve sosyalizm mücadelesinin şiirindeki izdüşümünü okurları ile paylaştı.

Son kitabından okuduğu şiirler, şiirlere ilişkin anıları ve katılımcıların soruları ile zenginleşen etkinlik, Mesut Odman’ın kitaplarını okuyucuları için imzalaması ile son buldu.

IŞIKLIDIR SÖZLERİMİZ / MESUT ODMAN

Mesut Odman’ın şiir yayımlama alışkanlığı, bir bakıma, Ergin Günçe’nin altmışlı yılların sonlarına doğru fakülte kantininde onlara anlattığına benzer. ODTÜ’de iktisat hocası, aynı zamanda Sosyalist Fikir Kulübü üyesi olan ve 1983’te bir uçak kazasında yitirdiğimiz bu şairimiz, “Çocuklar, ben illegal bir şairim; yazıp yazıp çekmeceme atıyorum” dermiş aralarında Odman’ın da bulunduğu birkaç öğrencisiyle söyleşirken.

Odman’ın 1995 tarihli ve Sessiz Yürüyüş adını taşıyan ilk kitabı, bu anlamda, onun legale çıkışı olmuştur. Geceyi Bölen Şiirler başlıklı ikinci kitabın yayımlandığı tarih ise Mayıs 2000’dir.

Elinizdeki üçüncü kitap, 2000 ile 2008 yılları arasında yazılmış ve yine, birkaçı dışında, herhangi bir yerde yayımlanmamış şiirlerden oluşmaktadır. Bunlar, yazarının deyişiyle, “Kendisini emekliye ayırmış” bir şairin son şiirleridir ve düz yazı ile şiirin kapışmasında, bu örnek için söylenirse, ikincinin geri çekilişinin göstergesi sayılabilir.

Bununla birlikte, şiir yazmak bir işse eğer, biri dışında her iş gibi oradan da tek yanlı bir kararla emeklilik mümkün olabilir. Emekli olunamayacak tek işe gelince, buradaki şiirlerin yazarına göre, onun adı toplumsal mücadeledir. (Kitabın arka kapağından)