Grup Yorum'un Köln konseri yasaklandı

Grup Yorum’un dün Köln’de vereceği konser polis tarafından yasaklandı. Köln polisi yasak kararının ‘terör örgütü propagandası’ şüphesiyle alındığını açıkladı.

Grup Yorum’un Almanya’nın Köln kentinde dün öğleden sonra gerçekleştirmeyi planladığı konser Köln polisi tarafından yasaklandı.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Köln polisi Pazar günü öğleden sonra Braunsfeld semtinde düzenlenmesi planlanan Grup Yorum konserinin "yasaklı terör örgütü propagandası” şüphesi nedeniyle yasaklandığını açıkladı. Açıklamada, konser mekanında “Almanya'da yasak olan, aşırı solcu bir Türk örgüte ait propaganda malzemesine el konduğu” belirtilirken konserin yasaklandığı, konserin yapılacağı alanın polis tarafından kapatıldığı ve konseri izlemeye gelenlerin geri gönderildiği kaydedildi.

Grup Yorum sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Alman emperyalizmi Türkiye faşizmiyle işbirliğini açıkça ortaya koymuştur” denildi.