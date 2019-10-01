Bursa valisi konserleri sabote etmeye kalktı

Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Eylül ayında başlayan konserlere valilik tahammül edemedi. Her konsere polis gönderen valilik ile organizasyon arasında sürekli gerilim yaşandı.

Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Eylül ayında başlayan konserlere valilik tahammül edemedi.

Valinin Ahmet Aslan, Duman, Zeynep Bastık ve Mehmet Erdem konserleri sırasında polis göndererek gürültü bahanesiyle sesin kısılmasını emrettiği belirtildi.

Valiliğin emrini kabul etmeyen organizasyon görevlileriyle polis arasında her konser akşamı gerilim yaşandığı öğrenildi.

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında, Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılması planlanan yirmiden fazla özel tiyatro ve konser etkinliğini gerekçe göstermeden iptal etmişti.