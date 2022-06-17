WikiLeaks'ten Assange açıklaması: Basın özgürlüğü için kara bir gün

ABD'nin casusluk suçlamasıyla 175 yıl hapis cezası verdiği WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın iadesi İngiltere yargısı ve hükümeti tarafından onaylandı. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını bugün imzaladı.

WikiLeaks "Basın özgürlüğü ve İngiltere demokrasisi için kara bir gün" olarak tanımladığı kararın ardından, İngiltere Yüksek Mahkemesi'ne itiraz edeceklerini açıkladı.

'ABD'nin suç ortağı'

WikiLeaks tarafından yapılan açıklamada, İngiltere İçişleri Bakanı Patel, "ABD'nin suç ortağı" olarak nitelendirilerek, “Doğru şeyi yapmak Priti Patel'in gücü dahilindeydi. Ama o daima ABD'nin araştırmacı gazeteciliği suç girişimine dönüştürme gündeminin suç ortağı olarak hatırlanacak" denildi.

BREAKING: UK Home Secretary approves extradition of WikiLeaks publisher Julian Assange to the US where he would face a 175 year sentence - A dark day for Press freedom and for British democracy

The decision will be appealedhttps://t.co/m1bX8STSr8 pic.twitter.com/5nWlxnWqO7 — WikiLeaks (@wikileaks) June 17, 2022

'Assange gazeteci olduğu için cezalandırıldı'

Wikileaks, "Assange'ın suç işlemediği ve suçlu olmadığı, sadece gazeteci ve yayıncı olduğu ve işini yaptığı için cezalandırıldığı" belirtilen açıklamada, "Assange'ın hakkında suikast komplosu kuran ABD'ye iadesine İçişleri Bakanı onayının Britanya'da herkesi derinden utandırması gerektiği' dile getirilerek "Britanya'da ifade özgürlüğünün sınırlarının nasıl olup da yabancı yasalar tarafından belirlenebildiği" sorgulandı.

'ABD Julian'dan intikam alıyor'

"Gazeteciliğin iade gerektiren suç ve ölümle eşdeğer cezaya layık hale getirildiği" belirtilen açıklamada, "Bu hep siyasi bir dava oldu. Julian, iadesini isteyen ülkenin savaş suçları işlediğini, bunları örtbas ettiğini, kaçırıp, esir alıp işkence ettiğini, yabancı yetkililere rüşvet verdiğini, ABD'nin yanlış icraatlarına yönelik yargı soruşturmalarına yolsuzluk karıştırdığını gösteren kanıtlar yayımladı. Onun hayatının geri kalanında hapishane sistemlerinin en karanlık deliğinde kaybolması için uğraşarak intikam almaya çalışıyorlar ki, diğerlerini hükümetlere hesap sormaktan caydırabilsinler" denildi.

Eski ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) çalışanı olarak ABD'nin sivilleri izlediğini ortaya çıkaran Edward Snowden ise yaptığı açıklamada, Washington ile Londra'nın böyle bir karara imza attıktan sonra "yurtdışındaki otoriterlerin hak ihlallerini nasıl kınayabileceğini" sorguladı.

Assange'ın iadesinin onaylanmasına kadar olan olaylar

Avustralya vatandaşı Julian Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığındı. Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden 11 Nisan 2019'da polis baskınıyla çıkarılarak gözaltına alındı ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'da hapishaneye atıldı. Bu suçun 50 hafta hapis cezasını dolduran Assange'ın ABD'nin iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verildi.

4 Ocak 2021'de Assange'ın "intihar riskinin yüksek olduğu ve ABD hapishanesinde özel idari önlemlere tabi tutulacağı, özellikle de istihbarat topluluğunun kendisine düşman olması nedeniyle gerçek bir risk altında olduğu" gerekçesiyle ABD'nin iade talebi, mahkeme tarafından reddedildi.

Karara itiraz eden ABD, Assange'ın yüksek güvenlikli hapishanelerde tutulmayacağı ve hapis cezasını ülkesi Avustralya'da çekebileceği taahhüdünde bulundu. Savunma ekibi ise CIA'in, Assange'ı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde saklandığı sırada kaçırma ve öldürme planı yaptığına ilişkin haberleri dayanak gösterdi.10 Aralık 2021'de Yüksek Mahkeme, verilen teminatları yeterli bularak alt mahkemenin kararını bozup Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetti.

Assange'ın savunma ekibi, davayı İngiltere Yüksek Mahkemesi'ne taşımak için Yüksek Mahkeme'ye izin başvurusunda bulundu. 14 Mart 2022'de Assange'ın ABD'ye iade edilebileceği yönündeki karara itirazı Yargıtay tarafından reddedildi. Suçluların iadesi davalarının adresi olan Westminster Sulh Mahkemesi de Assange hakkında ABD'ye iade emri eşliğinde dava dosyasını nihai karar için İçişleri Bakanı Priti Patel'e gönderdi. Patel de bugün Assange'ın ABD'ye iadesini onayladı.