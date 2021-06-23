Üç ilde IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli IŞİD operasyonunda 32 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'e yönelik İstanbul merkezli Aydın ve Sivas'ta 39 adrese eş zamanlı  operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

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