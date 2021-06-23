İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'e yönelik İstanbul merkezli Aydın ve Sivas'ta 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Arşiv - Ogün Eratalay
Haber Merkezi
Üç ilde IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul merkezli IŞİD operasyonunda 32 kişi gözaltına alındı.
Haber Merkezi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'e yönelik İstanbul merkezli Aydın ve Sivas'ta 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.