Tozkoparan mahallesi sakinleri polis şiddetiyle kendi evlerinden atılıyor!

2020 yılının Aralık ayında İstanbul Güngören Belediyesi, Tozkoparan Mahallesi’nde yer alan bazı alanların riskli bölge ilan edilmesinin ardından burada yaşayan yurttaşların 30 gün içerisinde evlerini terk etmesini istemişti. Güngören Belediyesi Tozkoparan’da bulunan 900 hanenin halkına verilen süre içinde evlerini tahliye etmezlerse binalarda su, elektrik ve doğal gaz kesileceğini belirtmiş, bu durumun üzerine evsiz kalacak yurttaşlar ise karara “Kentsel dönüşüme değil, rantsal dönüşüme karşıyız” diyerek direnişe geçmişti.

2013 yılından beri bölgenin riskli ilan edilmesiyle başlayan süreçte kendilerine kalacak yer temin edilmeden evlerini boşaltmaları istenirken, bu süreçte vatandaşlara kentsel dönüşümle ilgili şeffaf bilgiler olmadan tebligat ile kapı dışarı edilecekleri belirtildi. Mahallenin büyük bir bölümünü oluşturan emekçi kesimin bölgeden atılması söz konusu. Aynı zamanda Güngören İlçesi’nin yeşil bir mahallesi olan Tozkoparan, AKP iktidarının ruhunu yansıtır biçimde betona boğulmak isteniyor, arazinin rantını gerçekleştirmek için insanlar mülksüzleştiriliyor ve yerlerinden ediliyorlar.

Yurttaşlar evlerinden çıkmak istemedi

Mahalleye barikat kuruldu

Polis saldırdı

Bugün de bölgeye 5-6 çevik kuvvet arabası gönderildi ve halkın elektrik, su, doğal gaz gibi altyapıları belediye tarafından kesildi. Bunun üzerine direnişe geçen mahalleliye polisin müdahalede bulunduğu ve bu müdahale sonucunda kolu kırılan, yaralanan ve saldırı esnasında kalp krizi geçiren yurttaşlar oldu. Evlerin boşaltılması girişimi sırasında TOBİM tarafından vatandaşların cep telefonlarına söz konusu evlerin tapularının hazineye devredildiği bilgisinin mesajı gönderildi.

“Elektiriğimizi kesmeniz için borcumuz olması lazım. Bu yaptığınız yasal değil. Yaşama hakkımızı vermiyorsunuz!” diyen Tozkoparan sakinleri polis şiddetine ve belediyenin yasa dışı uygulamalarına karşı direnişe devam ediyor.

Polis biber gazıyla müdahale etti