Şile'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, iki cankurtaran bıçaklandı

İstanbul'un Şile ilçesinde denizde kaybolan 5 kişiden biri kurtarılmış, birinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Sabah saatlerinde yeniden başlayan arama çalışmalarında 14 yaşındaki gencin de cansız bedenine ulaşıldı. 2 kişinin arama çalışmaları ise devam ediyor.

Sahil güvenlik ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, dalgıçlar ve cankurtaran ekiplerinin katıldığı aramalara sahil güvenlik ekipleri havadan destek verdi, çok sayıda ambulans hazır bekletildi. Yaşları 17 ile 19 arasında değişen kaybolan gençlerin ailelerinin sahildeki bekleyişleri sürüyor.

2 cankurtaran bıçaklandı

Öte yandan denize girmenin yasaklandığı ilçede uyarıya karşın denize girmek isteyen bir grup, cankurtaranlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler, 2 cankurtaranı bıçakla hafif yaraladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 cankurtaran, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava ve deniz raporlarından alınan bilgiye göre ilçede, bugün rüzgarların kuzey doğudan 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin ise 1 ila 2 metre olacağının tahmin edildiği, ilçede gün boyu denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Şile ilçesi Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda denize giren 2'si yabancı uyruklu 5 kişi, dalgalara kapılıp gözden kaybolmuştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 kişi kurtarılırken, 2 kişinin cenazesine ulaşılmıştı. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına ise havanın kararması üzerine ara verilmişti.

Şile'nin ardından Sakarya, Kocaeli, Düzce'de de şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesi yasaklanmıştı. Şile'deki yasak bugün de geçerli olacak.