Malezyalı kadın bakan yardımcısından erkeklere tavsiye: Eşlerinizi hafifçe dövün

Malezya Kadın, Aile ve Toplumsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Siti Zailah Mohd Yusoff, erkeklere inatçı eşlerini “nazikçe” dövmelerini tavsiye etti. Yusoff’a, aile içi şiddeti normalleştirdiği için tepki gösterildi.

Yusoff sosyal medya hesabından “Bir Annenin İpuçları” başlıklı bir video yayınladı. Videoda, kocalara inatçı eşlerini önce konuşarak disipline etmelerini tavsiye ederken, kadınların asi davranışları değişmezse üç gün boyunca eşlerinden ayrı yatmalarını salık verdi. Yusoff, eğer bu davranış da durumu değiştirmezse “Kocalar, sertliğinizi ve eşinizin değişmesinin istediğinizi göstermek için kadına nazikçe vurarak fiziksel temas deneyebilirsiniz.” diye tavsiyede bulundu.

Yusoff’un kadınlara “tavsiyeler” verdiği videonun devamında, "Kocalarınız sakin, yemeklerini bitirmiş, dua etmiş ve rahatlamışken konuşun. Biz konuşmak istediğimizde önce izin isteriz" dedi.

Malezyalı haber kuruluşu New Straits Times’ın haberine göre, kadın hakları grupları ve kadın örgütleri Bakan Yardımcısı Siti Zailah’ın bu videosuna aile içi şiddeti normalleştirdiği ve toplumsal cinsiyet normlarını karşı fikir ve davranışları yaydığını belirterek tepki gösterdi.

Siti Zailah’ı istifaya çağıran kadın örgütleri koalisyonu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ortak Eylem Grubu (JAG), Siti Zailah’ın videolardaki tavsiyelerini tiksindirici bulduğunu, çünkü kadınların eşitlik, haysiyet ve aşağılayıcı ifadelerden özgür olma haklarını reddettiğini ifade etti. JAG açıklamasında, “Yalnızca 2020 ve 2021'deki Hareket Kontrol Emri (MCO) döneminde, STK'lar ve diğer destek kuruluşları tarafından alınan raporlar hariç, aile içi şiddetle ilgili 9.015 polis raporu var. Genellikle şiddeti bildirmeye ilişkin damgalanma korkusu vardır ve bu durum Siti Zailah'ınkiler gibi açıklamalarla daha da kötüleşmektedir." diye belirtti.

Malezya Anayasası’na göre tüm Malay kökenliler otomatik olarak Müslüman kabul ediliyor ve şeriat kurallarına tabii tutuluyor. Malezya içerisinde hukuk sistemi din ve etnik kökene göre ikiye ayrılmış vaziyette: Müslümanlar ve Hristiyanlar, Hindular, Budistler ve diğer gayrimüslimler. Malezya’da şeriat kurallarının geçerli olduğu alanların genişlemesi tartışması yıllardır devam ediyor.

1957’de İngiltere’den bağımsızlığını kazanan Malezya bir meşruti-monarşi. Etnik grupların yüzde 50’sini Malaylar oluştururken ülkedeki ikinci en büyük etnik grup yüzde 22 oranıyla Çinliler. Malezya 32 milyonluk nüfusa ve 340 milyar dolar GSMH’ye sahip. Malezya’nın sanayideki kalkınması, yüksek teknolojili ürünlerin ihracatındaki payının yüksekliği ve “İslamcı” yapısı Türkiye’de rol model ülke olarak tartışılmasıyla gündeme gelmişti. Malezya aynı zamanda Dünyanın en büyük “İslami” bankacılık ve finans merkezi.