Kavcıoğlu: Liralaşma stratejisi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayacak

Merkez Bankası Genel Kurulu Ankara’da tamamlandı. Bankanın bir meclis üyesi genel kurul kararıyla görevden alındı. Merkez Bankası’nın deprem yardımı kampanyasına bağışladığı 30 milyar TL için genel kurul kararı da oluşturuldu.

Genel Kurul’da kâr zarar tablosu ve kâr dağıtım tablosunun dağıtılmamasına yönelik eleştiriler de yapıldı. Başkan Kavcıoğlu, kamuoyunda sıklıkla gündeme gelen, genel kurulda da bazı pay sahiplerini temsilen konuşan Mali Müşavir Şakir Süloğlu tarafından sorulan kur korumalı mevduat uygulamasından Merkez Bankasınca ödenen tutara ilişkin bilgi vermedi.

Ekonomi gazetesinden Mehmet Kaya'nın haberine göre Başkan Kavcıoğlu, bu uygulama ve diğer liralaşma stratejisi kapsamındaki uygulamaların bilançoda dengede olduğunu, ilave yük oluşturmadığını belirtmekle yetindi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Genel Kurulun açılışında yaptığı konuşmada, "enflasyonun genel görünümünde iyileşme olduğunu ve 2022 yılının ikinci yarısından itibaren ana eğilimde kademeli normalleşmenin başladığını" belirtti. Liralaşma stratejisinin enflasyonda kalıcı iyileşmeyi sağlayacağını öne süren Kavcıoğlu, “Önümüzdeki dönemde liralaşma stratejisi kapsamında uygulanan politika bileşimi, sağlıklı kredi büyümesi kanalıyla finansal istikrarı ve finansman maliyeti kanalıyla potansiyel üretimi desteklemeye devam edecektir. Arz talep dengesine de olumlu katkı verecektir. Bu doğrultuda fiyatlama davranışlarında ve enflasyon beklentilerinde iyileşmeyle enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacaktır” dedi.

'Liralaşma çerçevesindeki adımların nette maliyeti yok'

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, döviz ve altından dönüşümlü mevduat, ihracat tutarlarının bir kısmının Bankaya satışı, reeskont kredileri, yuvam hesabı, zorunlu karşılıklar düzenlemeleri gibi liralaşma çerçevesinde atılan adımlar sonucu; küresel merkez bankalarının rezervleri yüzde 6 oranında azalırken, Merkez Bankası rezervinin yüzde 17 artarak 2022 yılı sonunda 128.8 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Şahap Kavcıoğlu, döviz ve altından dönüşümlü mevduat dahil, bütün bu uygulamaların bilanço açısından ek maliyet doğurmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Rezerv biriktirme araçlarımızdan biri olan döviz ve altından dönüşümlü mevduatlar dahil liralaşma çerçevesinde atılan bu adımların, bankamız bilançosu için nette bir maliyet oluşturmadığı görülmüştür. Döviz ve altından Dönüşümlü Mevduat hesapları, teminat politikasında yapılan değişiklikler çerçevesinde tutulan Türk lirası cinsi menkul kıymetler, Türk lirası cinsi zorunlu karşılıklarda değişen faiz maliyeti, yabancı para cinsi zorunlu karşılık komisyonların değişimleri ve Türk lirası reeskont senetlerinin reeskont kredilerindeki Liralaşma sonucu artışının bilanço üzerindeki toplam etkisi dengededir.”