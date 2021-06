HDP iddianamesinde hakkında siyasi yasak istenen isimler belli oldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP'nin kapatılması talebiyle ikinci kez hazırladığı ve Anayasa Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, hakkında siyasi yasak istenen 451 siyasetçinin isim listesine ulaşıldı.

İddianamede, aralarında HDP'nin eski ve yeni eş genel başkanlarının da bulunduğu 451 isim hakkında 5 yıl süreyle siyasi yasak isteniyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre hakkında siyasi yasak talep edilen 451 isim şöyle:

“Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Sezai Temelli, Mithat Sancar, Sebahat Tuncel, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Dersim Dağ, Enise Çoban Güneyli, Leyla Güven, Mahmut Celadet Gaydalı, Mehmet Ruştu Tiryaki, Salihe Aydeniz, Tuğba Hezer Öztürk, Ziya Pir, Mehmet Emin İlhan, Mizgin Irgat, Remziye Tosun, Adil Zozani, Halil Aksoy, Özdal Üçer, Abdullah Zeydan, Burcu Çelik Özkan, Hatice Kocaman (Seviptekin), Leyla Birlik, Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Hüseyin Kaçmaz, Remzi Özgökçe, Sait Dede, Zeynel Özen, Hasan Özgüneş, Demir Çelik, Dilek Öcalan, Erdal Aydemir, Ali Atalan, Leyla Zana, Esat Canan, İdris Baluken, Lezgin Botan, Mehmet Ali Aslan, Kemal Aktaş, İmam Taşçıer, Ömer Öcalan, Habip Eksik, Nusrettin Maçin, Ayşe Sürücü, Mensur Işık, Ahmet Yıldırım, Ayla Akat Ata, Berdan Öztürk, Çağlar Demirel, Dilşat Canbaz Kaya, Faysal Sarıyıldız, Hüsamettin Zenderlioğlu, İbrahim Binici, Kıznaz Türkeli, Mahmut Toğrul, Muazzez Orhan Işık, Musa Farisoğulları, Nadir Yıldırım, Necdet İpekyüz, Sıdık Taş, Şevin Coşkun, Adem Geveri, Ahmet Şık, Behçet Yıldırım, Hasip Kaplan, Mehmet Emin Adıyaman, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Selma Irmak, Semra Güzel, Yurdusev Özsökmenler, Abdullah Levent Tüzel, Altan Tan, Aysel Tuğluk, Besime Konca, Ertuğrul Kürkçü, Hişyar Özsoy, Murat Sarısaç, Nazmi Gür, Nursel Aydoğan, Pero Dundar, Rıdvan Turan, Saadet Becerekli, Ziya Çalışkan, Nimetullah Erdoğmuş, Nuran İmir, Aycan İrmez, Dirayet Dilan Taşdemir, Osman Baydemir, Feleknas Uca, Musa Piroğlu, Şafak Özanli, Erol Dora, Mülkiye Birtane, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Hüda Kaya, Edibe Şahin, Filiz Kerestecioğlu Demir, Ebrü Günay, Fatma Kurtulan, Alican Önlü, Çilem Küçükkeleş, Emine Beyza Üstün, Kemal Bülbül, Murat Çepni, Sibel Yiğitalp, Sırrı Süreyya Önder, Tayip Temel, Ayşe Acar Başaran, Edib Berk, Ferhat Encu, Gülser Yıldırım, Hakkı Saruhan Oluç, Kemal Peköz, Meral Danış Beştaş, Nihat Akdoğan, Seher Akçınar Bayar, Tulay Hatımoğulları Oruç, Abdulmelik Okyay, Arife Köse, Aydın Çetinkaya, Ayfer Fatma Çelik, Aylin Hacaloğlu, Ayşe Merva Aytemür, Ayşe Yağcı, Ayşenur Vaizoğlu, Baran Nayır, Bayram Yılmaz, Bercan Aktaş, Burhan Karakoç, Cafer Koluman, Cengiz Koyuncu, Cengiz Yürekli, Cihan Erdal, Dilan Çetin, Esengül Demir, Fırat Yaman, Gülşen Özer, Hatice Kavran, Hüsamettin Özdem, Mazlum Karagöz, Mehmet Eşref Mamedoğlu, Mehmet Tarhan, Mehmet Zeki Altın, Yüksel Akgün, Zeynep Karaman, Nurcan Karasu, Osman Demirci, Elif Torun Öneren, Aleddin Erdoğan, Benazir Coşkun, Gülsüm Ağaoğlu, Nadiye Gürbüz, Hidayet Enmek, İsmail Şengül, Remzi Kozakçı, Salim Kaplan, Fırat Keser, Kasım Çalışkan, Mahmut Çiftçi, Memet Doymaz, Cengiz Çiçek, Çiğdem Kılıçgün Uçar, Cafer Çelik, Bülent Uyguner, Nimet Sezgin, Nuri İşbilir, Osman Ergin, Ruhşen Mahmutoğlu, Süleyman Kemal Atakan, Hatice Akdağ, Hatice Büşra Kuyun, Hazal Karabey, Ali Ürküt, Bülent Barmaksız, Şeyma Kantarcı, Zarife Karasungur, Zeki Çelik, Berna Çelik, Halef Yiğit, Haluk Çeliktaş, Perihan Hoşoğlu, Yunus Parım, Ali Deniz Esen, Yuhanna Aktaş, Günay Kubilay, Hüseyin Gözen, Cahit Kırkazak, Mustafa Sarısülük, Ayfer Demirel, Bedriye Yorgun, Can Memiş, Cengiz Topbaşlı, Coşkun Üsterci, Dilek Aykan, Dilek Yağlı, Doğan Erbaş, Ekber Kaya, Ekrem Savcı, Elmas Çinar, Emine Kaya, Emine Ülker, Ercan Arslan, Ferhat Tarhan, Filiz Koçali, Gülay Koca Öztürkoğlu, Hacay Yılmaz, Hamit Geylani, Hüseyin Güngör, Hüseyin Koçuk, Hüseyin Taka, Hüseyin Yılmaz, İbrahim Sinemillioğlu, İhsan Coşkun, İzzet Karadağ, Mehmet Ali Yiğit, Meliha Varışli, Melis Emine Tantan, Metin Özbadem, Pervin Oduncu, Seher Kadiroğlu, Semra Demir, Şadiye Kırmızıgül, Şerife Yıldırım, Abdulselam Demirkıran, Alican Uçarcan, Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu, Ayşe Erdem, Barış Karabıyık, Berfin Can, Berfin Özgü Köse, Berkat Kar, Betül Ünsal, Celalettin Can, Gonca Yangöz, İlknur Birol, Lale İnci Hekimoğlu, Mahmut Akbaş, Mehmet Hüsamettin Yürek, Nurettin Turğut, Ömer Önen, Pınar Aydınlar, Rabia Tekas, Ramazan Holat, Roza Kahya, Seçkin Kır, Selahattin Yılmaz, Serhat Aktumur, Sevim Akdağ, Seyithan Kırmızı, Sinem Varlı Hanazay, Sıtkı Güngör, Şehriban Zuğurli, Şerif Adlım, Tuna Aydın, Zahide Besi, Zelal Yerlikaya, Alp Altınörs, Ercan Kanar, Mehmet Akgül, Ferhat Tunç Yoslun, Hatice Altınışık, İsmet Yalçınkaya, Züleyha Gülüm, Tuma Çelik, Mehmet Şahin Altan, Gülfer Akkaya, Ali Özkan, Garo Paylan, Oya Ersoy, Mutlu Öztürk, Bircan Yorulmaz, Fatma Gök, Adnan Selçuk Mızraklı, Bedia Özgökçe Ertan, Ahmet Türk, Ahmet Kaya, Betül Yaşar, Dilaver Kesik, Feyme Filiz Buluttekin, Hasan Safa, Mustafa Akkul, Naşide Toprak, Tarık Mercan, Ülkü Karaaslan Duman, Remziye Yaşar, Diba Keskin, Mehmet Fatih Taş, Yıldız Çetin, Rojda Nazlier, Keziban Yılmaz Askar, Orhan Ayaz, Semire Nergiz, Mehmet Zırığ, Caziye Duman, Gülistan Öncü, Ayhan Bilgen, Cihan Karaman, Nilüfer Elik Yılmaz, Azim Yacan, Orhan Çelebi, Mülkiye Esmez, Belgin Diken, Adnan Topçu, Erkan Acar, Hatice Çevik, Nalan Özaydın, Yakup Almaç, Yılmaz Şalan, Bekir Polat, Berivan Helen Işık, Casim Budak, Hikmet Taşdemir, Ramazan Sarsılmaz, Serhat Çiçek, Yaşar Akkuş, Günfer Karadeniz, Abuzer Küçükkelepçe, Adnan Ertuğrul, Barış Caniş, Hatice Güven (Aslan), Hayrettin Şen, Karip Erdovan, Mehmet Bayram, Muhamet Deveci, Mustafa (Gürü) Toprak, Nahide Doğan, Sıraceddin Hesass, Şaban Elbir, Şerafettin Keklik, Vedat Duru, Veysel Saka, Zeki Alaca, Zeki Çelepkolu, Mehmet Cüneyt Anar, Serhat Göze, Güner Kökat, Özlem Tunç, Yaşar Yılmaz Altunbilek, Yücel Yetişkin, Ali Alper, Semra Akçalı, Cuma Ali Kaya, Fesih Balbey, Ahmet Aslan, Muzaffer Ulaş, Mustafa Alımterim, Mehmet Abidin Karaman, Sevim Coşkun, Mehtap Metin, Vahap Günay, Abdulgani Alkan, Selma Metin, Mehmet Yaşar Tanrıkulu, Remziye Sızıcı, Nevzat Sertaç Özgen, Hülya Biçen, Mustafa Akengin, Kemal Baran, Semra Akgül, Ahmet İlan, Ali Atman, Mehmet Sayit Demir, Eyüp Koşar, Kadriye Akalın, Mehmet Sıdık Menge, Mehmet Menge, Demet Özkaran, Eylem Ceylan, Suat Mustafa Şenci, Erkan Erenci, Ramazan Kaval, Nurettin Bakan, Mehmet Şerif Camcı, Murat Kılıç, İbrahim Ergin, Müzeyyen Belke, Selahattin Karatoprak, Yaşar Arat, Birgül Demirel (Yanı), Gögerçin Aras, Yıldız Bahçeci, Şahin Çoban, Sıraç Turğa, Seydi Pektaş, Ahmet Yılmaz, Bedri Arslan, Kadriye Tören, Ömer Özkan, Murad Öndeş, Ayten Yılmaz, Mubarek Babat, Murat Kılınç, Semra Çelik, Ahmet Cavit Uğur, Ayfer Yılmaz, Cafer Bulut, Fikret Fuat Kart, Güngör Didar Gül, Maşuk Arpaç, Mehmet Sürer, Metin Eren, Mustafa Celep, Necibe İlhan, Nigar Duru, Niyazi Yalçınkaya, Servet Ziyanak, Sevgi Altunkılıç, Seyithan Kılıç, Sinan Odabaş, Baran Akgül, Beşir Belke, Ercan Yıldırım, Erdal Morkoç, Ersoy Erdoğan, Eyyup Kurt, Feyyaz Başak, Gülseren Tural, Gülsimet Önal, Halit İpekyüz, Handan Karakoyun, İsmail Morkoç, Keziban Bulak, M. Sait Eren, Maşallah Beyret, Mehmet Emin Kılıcarslan, Mehmet Eren, Mehmet Tutuş, Muhittin Yılmaz, Murat Şahin, Nadire Kılıç, Osman Vargün, Rifat Sarıkaya, Seval Çadırcı, Şengül Duman, Turgut Bayramhan, Yadişen Karabulak, Yüksel Seyitvan, Mecit Sargut, Mehmet Nuri Çiçek, Necla Tartan, Menice Rumeysa Gülmez, Aycan Altın, Hüseyin Gevher, Hamza Ağırman, Bahar (Behice) Orhan, Ecevit Ceylancı, Dilan Örenci, Leyla Balkan, Abdurrahman Çağan, Müslüm Acar."