Gerilim tırmanıyor: ABD ve Güney Kore'den KDHC'ye 'misilleme' tatbikatı

Güney Kore ve ABD orduları, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) dün orta menzilli balistik füze denemesine ortak tatbikatla misilleme yaptıklarını duyurdu. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen ortak tatbikat kapsamında Japon Denizi'ne 4 adet karadan karaya taktik füze fırlatıldığı bildirildi. Güney Kore ve ABD güçlerinin Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) ile 4 füze atışı gerçekleştirdiği belirtilirken, hedeflerin başarılı bir şekilde vurulduğu kaydedildi.

Güney Kore kendi topraklarına düşen füze için özür diledi

Öte yandan, Güney Kore ordusunun yaptığı bir diğer balistik füze denemesinin ise başarısızlıkla sonuçlandığı bildirildi. Ateşlenen bir Hyunmoo-2 balistik füzesinin "anormal bir seyir izledikten sonra bilinmeyen bir nedenle Gangneung şehrindeki askeri üs arazisine düştüğü" açıklandı. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, üs yakınında yaşayan bölge sakinlerinin patlama sesi nedeniyle kısa süreli panik yaşadığı öğrenildi.

Güney Kore ordusu fırlatılan ve arızalanarak yere çakılan füzenin paniğe neden olmasının ardından özür diledi.

Pentagon'dan Japonya ve Güney Kore ile askeri tatbikat açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder ise ABD'nin KDHC'nin füze denemesine yanıt olarak Japonya ve Güney Kore ile bölgede ayrı ayrı askeri tatbikat yaptığını açıkladı.

Günlük basın toplantısında konuşan Ryder, Pyonyang'ın füze denemesine yanıt olarak ABD Deniz Piyadeleri ile Japonya Savunma Kuvvetlerinin Japon Denizi'nde tatbikat yaptığını, eş zamanlı olarak ABD Hint-Pasifik Kuvvetlerinin de Güney Kore ile Batı Çin Denizi'nde tatbikat yaptığını duyurdu.

Ne olmuştu?

Japonya dün KDHC'nin ülke toprakları üzerinden geçen bir balistik füze fırlattığını, 4 bin 600 kilometre uçan orta menzilli balistik füzenin Pasifik Okyanusu'na düştüğünü duyurmuştu. Sözkonusu füze denemesinin KDHC'nin 2017'den beri ilk kez Japonya toprakları üzerinden geçen en uzun menzilli füze denemesi olduğu belirtilmişti.

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, azami 1000 kilometre irtifaya ulaşan balistik füzenin Japonya’nın üzerinde yaklaşık 1 dakika havada yol aldığını, ülkenin kuzeydoğusundan geçerek yaklaşık 4 bin 600 kilometre seyreden füzenin, Japonya’nın 3 bin 200 kilometre doğusuna Pasifik Okyanusu’na düştüğünü duyurmuş, füzenin “Hwasong-12 orta menzil balistik tip füze” olarak tahmin edildiğini söylemişti.

Kyodo ajansı, en kuzeydeki Hokkaido ile kuzeydoğudaki Aomori eyaletlerinde idari yönetimlerin, halka yönelik, binalardan ayrılmamalarına yönelik uyarıda bulunduğunu aktarmıştı.

KDHC henüz denemeye ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Öte yandan ABD'nin talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bugün konuyla ilgili bir toplantı düzenlenmesi bekleniyor.