Eski AKP'li vekil hakkında iddialar: Tehdit, kara para aklama, rüşvet...

Eski AKP'li vekil İrfan Rıza Yazıcıoğlu’nun oğlu Muhammed Berat Yazıcıoğlu, bu ayın başında sosyal medya hesabından "yardım edin" başlıklı bir paylaşım yaparak, babaları İrfan Rıza Yazıcıoğlu’nun kendilerini tehdit ettiğini söylemişti.

"Bana, kardeşlerime ya da anneme bir şey olursa sebebi AKP milletvekili öz babam İrfan Rıza Yazıcıoğlu ve onun ortağıdır. Aralarında kara ve kirli para trafiğini ve yargıda çevirdikleri işleri bildiğim içindir" diyen Yazıcıoğlu, olayın ardından soL'a ilettiği açıklamasında, "babasının iki metresi olduğunu, hakim ve savcılarla rüşvetle iş gördüğünü ve boşanma aşamasında olduğu annesini ve kendilerini tehdit ettiğini, tıp okuyan kardeşini de sokağa attığını" iddia etmişti.

'Tehdit edildik'

Yazıcıoğlu'nun ailesi, yaşananlara ilişkin detayları soL'la paylaştı.

Eski AKP'li vekil İrfan Rıza Yazıcıoğlu'nun oğullarının, şüpheli davranışlar üzerine kendisini takip ettiğini aktaran aile, Yazıcıoğlu'nun eski AKP Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Sibel Sürer'le ilişkisi olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Aile, bunun üzerine eşinin İrfan Rıza Yazıcıoğlu'na dava açtığını belirtti. Açılan boşanma davasında Sibel Sürer'in, adı dava dosyasında geçtiği için İrfan Yazıcıoğlu'nun avukat olan oğlu Ahmet Yazıcıoğlu'nu "iftiralarla Ankara Barosu'na şikayet ettiğini" ifade eden aile, "Sürer'in davada adının geçirilmemesi ve feragat edilmesi karşılığında iftiralarından vazgeçeceklerini" söyleyerek sahte delil üretip 3 kardeşi ve annelerini tehdit ederek şantaj yaptığını kaydetti.

Sibel Sürer'in Ahmet Yazıcıoğlu hakkında baroya yazdığı yazı

Ahmet Yazıcıoğlu'nun baro savunması

Ahmet Yazıcıoğlu'nun iftira ve tehdit ile ilgili Sibel Sürer hakkında bulunduğu suç duyurusu

Öte yandan, oğul Muhammed Berat Yazıcıoğlu'nun kendisinin ve ailesinin başına bir şey gelirse sebebinin babaları ve aralarındaki kara para ilişkisini bildiği ortakları olduğunu açıklaması üzerine İrfan Yazıcıoğlu'nun ortaklarıyla birlikte harekete geçtiğini söyleyen aile, kendisinin oğlu konuşmaya devam ederse çevresine ''3 kardeşi ve annelerini öldürtüp cesetlerini köpeklere yedireceği'' şeklinde mesajlar yolladığını ve daha fazla açıklamada bulunamaması için oğlunun Twitter hesabını kapattırdığını belirtti.

Muhammed Berat Yazıcıoğlu'nun Twitter hesabı kapatıldı

Aile, Sibel Sürer'in ardından baba İrfan Yazıcıoğlu'nun da oğullarını iftiralar ile savcılığa verdiğini ve siyasi nüfuzunu kullanarak onları bastırmaya çalıştığını aktardı.

Yazıcıoğlu kardeşlerin savcılıkta babalarının iddialarıyla ilgili verdiği cevaplardan bir kesit

Sibel Sürer ve İrfan Yazıcıoğlu arasında kara para akışı olduğunu da öne süren aile, buna ilişkin dekont görüntülerini de paylaştı.

Sibel Sürer ve İrfan Yazıcıoğlu arasındaki kara para akışına ilişkin dekont